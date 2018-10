Sartoria italiana G. Inglese, una piccola realtà manifesto del Made in Italy sartoriale nel mondo

Nella ridente città di Ginosa, situata nel sud della Murgia tarantina, nasce nel 1955 la sartoria G. Inglese, una piccola realtà che col tempo e grazie alle intraprendenti capacità di Angelo Inglese (amministratore di G. Inglese sartoria) ha raccolto riconoscimenti in tutto il mondo. G. Inglese si occupa principalmente di camicie cucite a mano. Proprio con quest’ultime il brand ha girato il mondo e vestito persone illustri dello scenario internazionale. Tra i nomi più importanti ricordiamo il principe William ed il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Parlando della sua sartoria, Angelo Inglese afferma, “mi piace curare il bello ogni giorno cercando di non far morire le tradizioni”.

Oltre alla produzione segue le linee della tradizione anche la struttura organizzativa della maison che prende spunto dall’ambiente familiare degli anni 50 e fa sì che sarti e clienti possano sentirsi a casa. Nella boutique si respira aria di serenità. La cura del dettaglio è anch’essa un punto di forza del brand, infatti, i prodotti sono curati in ogni particolare e raggiungono livelli di qualità e precisione che al momento nessuna macchina può eguagliare.

I capi sono confezionati su misura ed il team G. Inglese si prende cura del cliente seguendolo durante la scelta di tessuti e colori, così da esaudire tutte le richieste dell’acquirente senza però trascurare la tradizione del fatto a mano e la qualità del made in Italy. Angelo Inglese ha sempre creduto nel suo marchio, tanto da essere oggi un punto di riferimento del Pitti Uomo e della Milano Fashion Week, manifestazioni più importanti nello scenario della moda italiana. Il suo brand è la dimostrazione che anche partendo da una realtà piccola come Ginosa, con passione e determinazione si possa riuscire a dare valore al prodotto e a tenere alto il nome dell’artigianato sartoriale italiano in tutto il mondo.

