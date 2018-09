goedkoop air max 1

Na het lezen van het artikel dat ik de slechtste sneakers over de NBA heb gelopen, zal ik deze tijd aanbieden om het belangrijkste paar 90’s te ontdekken! Ongeacht de geavanceerde technologie en het design, koppelt u met iets speciaals om de wereld van sneakers af en toe in lichte jaren te promoten!

Air Jordan XI

Hoe kan ik het hebben over Air Jordan XI? Dit is zeker het mooiste paar dat ik heb gezien in basketbalvelden. Een beroemd paar films “Space Jam” en het historische record van Jordanië registreerden 96 stieren van stieren en noteerden slechts 10 overwinningen met 72 overwinningen in het reguliere seizoen. Houd lakleer aan de bovenkant, basketbalschoenen met carbonzool voor de eerste keer. Oorspronkelijk was de mand geïnspireerd door de grasmaaiers een enorm succes!

We zijn in de jaren negentig, maar deze goedkoop nike schoenen kwam rechtstreeks uit het parallelle universum en lijkt in 2030 te naderen! Ontwerper Eric Aber (Eric Avar) heeft 4 jaar de tijd genomen om deze nieuwe schoen te ontwikkelen. Ik verwelkomde nieuwe schoenen. Materiaal dat bestaat uit polyurethaan, verhit tot een temperatuur van 135 – 175 °, gegoten in een mal geleverd door Daewoo en geeft zijn atypische vorm. Oorspronkelijk ontworpen voor Scottie Pippen, deze Nike Air Foamposite was aan de voet van Penny Hardaway die deelnam aan de ontmoeting met Nike.

Adidas KB 8

Als Cobby Bryant een van Nike basketbalspelers is, is Black Mamba geneigd om de eerste handtekening van Adidas te vergeten. Het Duitse merk, dat op de 8e plaats stond voordat het in de competitie arriveerde, bracht tussen 1997 en 1998 “adidas KB 8” uit. Techniek die voelt dat basketbalschoenen zich moeten aanpassen aan de vorm van de voet, evenals paren die gepatenteerde mode en leer hebben geïntroduceerd door Air Jordan XI “Wear feet”. Succesvol basketbal is ook erg populair vandaag met verslavende sneakers en basketbalfans!