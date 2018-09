Matera – Sabato 29 Settembre ore 15.30: Seminario gratuito sul GDPR

Tutto pronto per il seminario gratuito organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Matera (consigliere delegato all’evento formativo Ing. Luigia Scarpa) intitolato “Il GDPR per professionisti, strutture ricettive e imprese” che si terrà il giorno 29 Settembre a Matera presso l’Hotel San Domenico, insieme al CNA Matera e APT Regione Basilicata.

L’evento avrà come relatori l’Ing. Vito Santarcangelo e l’Avv. Giuseppe Lamacchia e fornirà una panoramica completa sul GDPR anche alla luce del decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018.

Durante il convegno verrà presentato il report ‘Gdpr Basilicata’ prodotto dalla iInformatica S.r.l.s., che mostra una prima panoramica sulla conformità al GDPR delle aziende della provincia di Matera e di Potenza aventi un fatturato annuo nel 2016 superiore a 5 milioni di euro.

Relativamente alla provincia di Matera ben il 75% dei siti web non è risultato conforme al GDPR ed il 59% per la provincia di Potenza.

Un’occasione di alta formazione per aumentare la sensibilità delle aziende, professionisti e attività ricettive del territorio sulla tutela dei dati personali.

Programma GDPR Matera: http://www.iinformatica.it/gdprmatera.pdf

Link blog iInformatica: https://www.iinformatica.it/2018/09/26/matera-sabato-29-s…